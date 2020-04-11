Страстная пятница без паломников

Папа римский Франциск провёл традиционную службу в Страстную пятницу в соборе Святого Петра, где было пусто в связи карантином, действующим сейчас в Италии. Понтифик простёрся перед старинным распятием, которое, согласно верованиям, защитило римлян во время чумы в XVI веке. По распоряжению Ватикана, главный католический храм и площадь перед ним остаются закрытыми для паломников и туристов для предотвращения распространения коронавируса.

Епископ города Кремона Антонио Наполиони, у которого был выявлен коронавирус, выразил благодарность врачам городской больницы, которые оказали ему помощь. Епископ, по-прежнему проходящий здесь лечение, обратился также со словами поддержки ко всем, кому выпало это трудное испытание.