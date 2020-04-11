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Непраздничные выходные Европы

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  Денис Локтев
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Непраздничные выходные Европы
Авторское право  euronews
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Власти европейских стран призывают граждан провести эти соблазнительно солнечные пасхальные выходные дома. За дисциплиной следит полиция. Во Франции режим изоляции длится уже почти месяц. Статистика последних дней обнадёживает — число поступлений в реанимацию снижается — однако расслабляться пока опасно. Как предупреждает Всемирная организация здравоохранения, слишком поспешная отмена карантина чревата новой волной заражений и гибели граждан.

В Великобритании, где ежедневное число смертей превышает сейчас показатели любой из континентальных стран Европы — за последние сутки скончались 917 человек - тем не менее выравнивается кривая госпитализаций. Следящие за судьбой премьер-министра Бориса Джонсона с облегчением узнали, что его перевели из реанимации в обычную палату и он начал выходить на короткие прогулки. Прогуливаются и многие жители британских городов, хотя им предписано не собираться больше двух и не приближаться друг ко другу ближе двух метров. Полицейские патрули следят за соблюдением мер социального дистанцирования и отправляют нарушителей по домам.

Пока нам ясно, что вирус продолжает распространяться среди населения. Мы должны гарантированно это пресечь. Поэтому в эти пасхальные выходные действительно нужно остаться дома.
Мэтт Хэнкок
Министр здравоохранения Великобритании

В Испании на дорогах развёрнуты тысячи блокпостов: полиция следит за соблюдением карантина в ожидании отмены ряда ограничений уже в понедельник — строителям и рабочим ряда других отраслей промышленности будет разрешено вернуться на рабочие места.

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