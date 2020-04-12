COVID-19: шведская модель солидарности

Руководство "Скандинавских авиалиний" отправило сотрудников в отпуск, но это не означает, что бортпроводницы и бортпроводники будут сидеть по домам.

Им предложили участвовать в программе помощи персоналу больниц и домов престарелых.

Для них в этом фешенебельном отеле шведской столицы проводятся интенсивные курсы обучения, рассчитанные на несколько дней.

Ведет занятия медсестра Кристина Риддебек, она объясняет, почему сегодня "шведская модель" солидарности оказывается столь востребованной: "Нам и в самом Стокгольме, и в пригородах очень нужны рабочие руки, умеющие обращаться с людьми, в том числе и пожилыми. Именно старшее поколение оказывается самым незащищенным к инфекции".

В Швеции в настоящий момент зарегистрированы свыше10 тысяч случае заражения коронавирусом, почти 800 пациентов находятся в реанимации и в палатах интенсивной терапии, от COVID-19 скончались почти 900 жителей страны.