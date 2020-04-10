Сколько продлятся в Европе карантины и чем пока заниматься?

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

Еще одна неделя карантинов по всей Европе закончилась. Все задаются вопросом, сколько ещё это продлится?

Некоторые страны, такие, как Австрия и Дания, чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы ослабить некоторые ограничения после Пасхи. Они видят крошечный свет в конце туннеля. Это, конечно, может склонить все другие страны к тому, чтобы последовать их примеру.

Европейская комиссия говорит: погодите!

Жизнь в Европе постепенно вернется к нормальной жизни, - сказала еврокомиссар Стелла Кириакидес. - Мы уже работаем над возможными стратегиями выхода, чтобы рекомендовать их государствам-членам на основе научных данных.

Но научные данные свидетельствуют о двух вещах: во-первых, да, самоизоляция и социальное дистанцирование работают; и во-вторых, нам ещё рано давать таким мерам отбой.

Вторя заявлениям многих правительств в Европе, один из ведущих британских экспертов, Стивен Повис, сказал следующее:

Мы начинаем видеть "плато" - первые признаки выравнивания темпов распространения инфекции и госпитализаций. И если бы мы не приняли этих мер, если бы люди их не выполняли, мы бы такого не увидели. Мы бы увидели экспонентную кривую и набор графиков стремительного роста. Таким образом, мы начинаем видеть плоды, но нам критически важно и дальше следовать указаниям, нужно продолжать соблюдение дистанции между людьми.

Как безопасно отменить карантин - этот вопрос в конечном итоге должны решить правительства и политики. В идеале политики и медицинские эксперты придут к согласию.

Евродепутат снова стал врачом

Иногда нам везет на политиков, которые владеют также медицинской профессией. Урсула фон дер Ляйен - один из примеров.

Другой - Петер Лизе, христианский демократ из Германии и член Европейского парламента. Когда ударил коронавирус, он решил вернуться домой и поддержать местные усилия по борьбе с пандемией.

Гробе: Господин Лизе, спасибо, что подключились к нам. Скажите, где вы находитесь и что вы делаете сейчас.

Лизе: Я снова работаю медицинским врачом в частной клинике, где я практиковал до конца 2002 года. Могу вам показать кабинет, где я беру кровь на анализ по утрам. У меня есть также возможность осмотра пациентов. Мне подумалось, что я смогу посвятить какое-то время парламентской деятельности. Знаете ли, евродепутаты никогда не работают только восемь часов. Так что я работаю три-четыре часа как врач, а днем ​​и вечером семь-восемь часов как евродепутат.

Гробе: Позвольте спросить вас об этом: в Германии относительно небольшое количество смертей по сравнению с другими европейскими странами. Как вы это объясните?

Лизе: Мы много тестируем. Каждый день мы тестируем полмиллиона человек, а это значит, что мы находим много случаев, но не все - никто в мире не находит все случаи - но мы находим в среднем больше случаев, чем Италия, Испания или Великобритания. Именно поэтому уровень смертности относительно низок по сравнению с числом инфицированных, которых мы находим.

Гробе: Оказался ли Евросоюз хозяином положения в период кризиса?

Лизе: Нет. Очевидно, что Евросоюз недооценил проблему, особенно в начале, Но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен – это единственный политик, я думаю, даже в мире, который признал, что недооценил кризис. У нас в Евросоюзе 27 государств-членов, и только два из них принимают пациентов из-за рубежа. Это маленький Люксембург и Германия, куда поступают заболевшие из Франции, Италии, а теперь и из Нидерландов. Мы, немцы, брали пациентов из Западной Африки во время кризиса, вызванного вирусом Эбола. Почему бы другим странам также не быть готовыми помочь тем регионам, которые больше всего нуждаются?

Рукоприкладство в запертых семьях

Половина населения Земли живет в условиях мер по изоляции, а значит, люди вынуждены оставаться в закрытых помещениях в течение длительного периода. Это привело к ещё одному быстро распространяющемуся явлению: домашнему насилию в отношении женщин.

Во Франции число таких злоупотреблений ситуацией выросло на треть только за первую неделю с тех пор, как страна заперлась. Национальная горячая линия в Британии зарегистрировала увеличение на 25% количество обращений и просьб о помощи. О похожих тенденциях сообщаются и из других стран.

Ситуация настолько тревожна, что она побудила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша срочно призвать к действиям:

Я настоятельно призываю все правительства сделать предотвращение и пресечение насилия в отношении женщин ключевой частью своих национальных планов реагирования на COVID-19. Это значит добиться увеличения инвестиций в онлайн-услуги и организации гражданского общества, судебного преследования нарушителей, создания систем сигналов тревоги в аптеках и продовольственных магазинах, придания убежищам статуса необходимых служб и предоставления женщинам возможности обращаться за поддержкой, не оповещая об этом своих обидчиков.

Дезинфицирующий робот

Это похоже на что-то из фильма-антиутопии о роботах-убийцах, но на самом деле это передовая техника, которая может обеспечить безопасность пациентов и медиков.

Больница в Бельгии испытывает дезинфицирующий автомат. Он использует ультрафиолетовый свет для эффективного уничтожения микроорганизмов, таких, как бактерии и споры, а также коронавирус.

Идея убивать такими лучами патогены не нова. Отличительной чертой этого робота является его способность управлять собой и самостоятельно работать в помещении - как супер-пылесос.

Он даже предупреждает людей, чтобы ушли до начала процесса. Его изобретатели называют это «дезинфекцией на колёсах». Его эффективность? 100%.