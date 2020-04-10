Гранди: "Вернуться к общепринятой практике защиты прав беженцев!"

Анелиз Боржес, Euronews: - Пандемия коронавируса полностью изменила нашу привычную жизнь. Но для некоторых все осталось как прежде: беженцы продолжают спасаться от войн и преследования. Многие из них, как и раньше, оказываются в переполненных лагерях, где не хватает самого необходимого: от жилья до доступа к питьевой воде и средствам личной гигиены. Им приходится жить, превозмогая холод, высокую влажность, стресс, хроническую усталость. Теперь к этому прибавилась эпидемия Covid-19. Ситуация в любой момент грозит обернуться катастрофой. Можно ли избежать этой катастрофы и как?

Этот и другие вопросы мы обсуждаем с нашим гостем, Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Господин Гранди, спасибо, что присоединились к нам в эфире Euronews! По данным вашего Комиссариата, каждые две секунды кто-то на Земле вынужден покинуть свой дом. Это значит, что за время нашего интервью более 240 человек станут вынужденными переселенцами. Некоторые из них окажутся в лагерях беженцев, условия жизни в которых очень тяжелые. До сих пор мы не слышали о вспышках Covid-19 в этих лагерях. Какие меры принимаются, чтобы не допустить эпидемии? Что можно сделать, чтобы избежать худшего?

Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев: - Мы находимся в максимальной степени готовности. Мы запросили правительства государств, где расположены лагеря, включить меры по защите беженцев в общий список противотиэпидемических мер. Очевидно, что это было сделано, поскольку в общих интересах не забыть никого, в том числе беженцев. Нам в этом помогают партнеры из неправительственных организаций, а также другие агентства ООН, которые занимаются здравоохранением, водоснабжением, санитарными условиями и, что чрезвычайно важно, коммуникацией. Мы видели на примере Европы, как важно, чтобы власти каждый день распространяли сообщения о том, как себя вести, какие ограничения и правила соблюдать. Нам следует проводить ту же политику в отношении беженцев. Нам также следует предоставить наличные средства, потому что – не менее важный момент - многие из этих людей живут за счет очень маленьких доходов, зарабатывают мизерные средства, когда им удаётся найти работу. И в нынешней ситуации этих рабочих мест и доходов больше нет. Таким образом, мы столкнулись с социальной и экономической проблемой, которые в долгосрочной перспективе могут создать еще большие сложности, нежели ситуация в здравоохранении. Отмечу еще один момент, если позволите. Вы сказали, что большинство беженцев находятся в переполненных лагерях. Да, 60-70 % из 70 миллионов беженцев и перемещенных лиц во всем мире действительно живут в переполненных лагерях, к тому же их часто принимают у себя бедные общины. Таким образом, и сами беженцы, и те, кто их принимают, в равной мере безоружны перед пандемией.

Анелиз Боржес, Euronews: - Беженцы стали в Европе спорной темой, которая часто используется для разжигания политических дебатов, особенно в некоторых государствах, принявших на себя основную тяжесть миграционного кризиса 2015 года. Власти этих стран заявляют, что больше не могут позволить себе помогать беженцам. Сегодня, как мы видим, ситуация усугубилась: Евросоюз, как и многие другие, стремится выжить; крупные экономики находятся на грани краха. Вы с опаской смотрите в будущее? Какое влияние этот кризис может оказать на дальнейшую интеграцию беженцев в Европе?

Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев: - Да, я действительно опасаюсь, что помощь, иностранная помощь, а Европа - как вы знаете - является крупнейшим в мире поставщиком гуманитарной помощи и средств на глобальное развитие, может оказаться под угрозой, если кризис будет развиваться дальше. Возможно, это случится не сразу, поскольку все понимают, что оказание гуманитарной помощи сейчас срочно как никогда. Но когда кризис завершится, и пандемия останется в прошлом, мы должны осознать, что укрепление системы здравоохранения в бедных странах отвечает не только интересам этих стран. К сожалению, иногда бывает трудно доказать всем, что укрепление системы здравоохранения для всех граждан, в том числе для беженцев, отвечает интересам всего мира. Потому что, если есть слабое звено, пандемия может вернуться. Как видите, помощь оказывается не только в интересах получателей, но в интересах всех. Я надеюсь, что давление, которому подвергнутся национальные бюджеты (очевидно, что национальным экономикам дорого обойдутся последствия эпидемии Covid-19), что это давление не приведет к сокращению гуманитарной помощи и средств на цели глобального развития, ведь беженцы также воспользуются ими.

Анелиз Боржес, Euronews: - Италия только что заявила, что ситуация в национальных портах больше не может считаться безопасной и что власти не позволят причаливать лодкам неправительственных организаций с беженцами на борту “на протяжении всего периода чрезвычайной ситуации в национальном здравоохранении, вызванной распространением Covid-19”. Какова ваша реакция на это решение Италии ?

Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев: - Нельзя сказать, что это - специфика Италии. Во всем мире границы были закрыты, и я понимаю, почему. Правительства пытаются сдержать распространение пандемии, что совершенно понятно, а в большинстве стран действительно необходимо. Но нам следует быть предельно внимательными, потому что закрытие границ и предотвращение высадки на берег идет вразрез с основополагающими принципами защиты тех, кто в ней нуждается. Эти люди бегут от войны и преследований, которые, к сожалению, не прекращаются во время пандемии. Мы хотели бы еще раз заявить правительствам: есть способы сохранить практику предоставления убежища даже в этих условиях. Мы дали им технические рекомендации, как это сделать: с помощью системы карантина, с помощью виртуальных интервью с людьми, ... все это вполне возможно сделать. Но еще более важно, даже если все эти меры будут приняты в течение определенного периода времени, пока будет длится кризис, главное – чтобы, как только все завершилось, - вернуться к общепринятой практике защиты беженцев. Ведь в противном случае, если чрезвычайные меры останутся после кризиса, над ситуацией с защитой прав человека в мире нависнет серьезная угроза!

Но еще более важно, даже если все эти меры будут приняты в течение определенного периода времени, пока будет длиться кризис, главное – чтобы, как только все завершилось, - вернуться к общепринятой практике защиты беженцев. Ведь в противном случае, если чрезвычайные меры останутся после кризиса, над ситуацией с защитой прав человека в мире нависнет серьезная угроза!