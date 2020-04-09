На юге Италии опасаются усиления мафии из-за коронавируса

Южная Италия собирает последние силы для борьбы с последствиями коронавирусной пандемии. На Сицилии болезнь отступает — в среду здесь были зарегистрированы всего несколько десятков новых случаев COVID-19. Куда большие опасения вызывает то, как скажется спровоцированный коронавирусом кризис на регионах, которые когда-то контролировала мафия.

Палермо полностью изменился и больше не управляется мафией. Мне не хочется думать, что-за недопонимания со стороны центрального правительства мафиозные организации получат возможность взять под контроль бизнес и использовать в своих целях недовольство людей как на севере, так и на юге страны. Леолука Орландо мэр Палермо

По данным Национального института статистики, каждый четвёртый сицилиец живёт за чертой бедности. В Ломбардии этот показатель менее 10%. Жители Юга опасаются, что нищих станет ещё больше. О новых бедняках рассказывает представитель ассоциации Caritas Джузеппе Парруццо:

«Они не смотрят вам в глаза, они просто приходят, берут еду и уходят. Им стыдно, они не привыкли ни о чём просить, они всегда зарабатывали себе на жизнь. Теперь они оказались в совершенно другой ситуации. Их жизнь перевернулась с ног на голову».

Небогатый юг в последнее время стал источником трудовых мигрантов для более обеспеченного севера. Теперь же, с началом пандемии, всё больше людей здесь жалуется, что им не хватает на еду. Житель Сицилии Сальваторе Кинни говорит, что старается есть меньше:

«Я ем два раза в день. Обычно это макароны на обед, а на ужин мы печём что-то себе из муки. Мы едим либо пиццу, либо пьядину, но обычно мы используем дешёвые ингредиенты — вроде лука, перца, помидоров. Мы не используем ветчину, салями или холодную мясную нарезку, — мы просто не можем себе это позволить».

Правительство Италии направило финансовую помощь в каждый муниципалитет страны, но мэр Палермо Леолука Орландо, объясняет, что эти деньги ушли на реализацию первой части чрезвычайной программы и на смягчение социальной напряжённости. В ближайшие недели, по его словам, потребует больше средств.