В Италии за сутки от коронавируса умерли 542 человека, 3836 новых случаев инфицирования

В Италии продолжается динамика снижения количества как умерших от COVID-19, так и новых случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки на Апеннинах от коронавирусной инфекции скончались 542 человека, это второй самый низкий суточный показатель с 19 марта.

Новых случаев заражения за сутки было выявлено 3836. Это чуть больше, чем в два последних дня, но является третьим самым низким суточным показателем с 17 марта.

Во Франции за сутки от COVID-19 скончался 541 человек (эта цифра учитывает только больничные смерти), общее число умерших с начала эпидемии выросло до 10.869 - власти.