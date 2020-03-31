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мир

Миллионы людей обеднеют из-за пандемии коронавируса

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 Ирина Шелудкова
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Миллионы людей обеднеют из-за пандемии коронавируса
Авторское право  LUSA
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По прогнозам Всемирного банка пандемия коронавируса в этом году приведет к снижению экномического роста в Китае и других странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона, из-за чего обнищают миллионы людей.

Прогноз по росту ВВП Китая снижен до 2,3% при базовом сценари и 0,1% при наихудшем сценарии. Экономический рост в развивающиюхся странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона сократится до 2,1%, а при негативном сценарии уйдет в минус. Прогноз для других стран мира пока не готов.

Ранее Всемирный банк сообщил, что увеличит до 14 миллиардов долларов объем средств, выделямых на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а в ближайшие полторогода на оказание помощи бедным будет направлено около 160 миллиардов долларов.

В условиях наихудшего сценария в бедственном положении в регионе могут оказаться 11 миллиионов человек. До пандемиии коронавируса Всемирный банк рассчитывал, что прогнозируемый ранее экономический рост помог бы сократить число бедных на 35 миллионо.

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