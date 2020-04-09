Европа: проблески надежды

В Европе надеются преодолеть острую фазу кризиса в ближайшие недели: рост числа новых заражений, госпитализаций и смертей от COVID-19 устойчиво замедляется во многих странах. Это относится в том числе к Италии и Испании, где с осторожным оптимизмом начинают обсуждать варианты ослабления карантина и по крайней мере частичного возвращения общества к нормальной жизни. Главный вопрос — как облегчить режим самоизоляции, не допустив при этом новой волны массовых заражений.

Итальянцы ждут скорого выступления премьер-министра Джузеппе Конте, который должен объявить, сколько ещё времени может продлиться карантин и какие из ограничений предполагается пересмотреть.

Обсуждается ряд предложений — возобновление работы отдельных областей промышленности, выдача справок о наличии иммунитета и возвращение молодёжи на рабочие места.

За минувшие сутки итальянские медики зарегистрировали рекордное за месяц число выздоровлений — более 2000 — и 542 смерти. В реанимациях освободилась без малого сотня коек.

За этой статистикой на континенте пристально следят. В Италии эпидемия началась на две-три недели раньше других стран Европы, и по тому, насколько успешным здесь перейдут к следующей фазе борьбы с вирусом, можно будет судить об эффективности принятых мер.

О предстоящем возвращении к нормальной жизни всё более открыто говорят в Париже и Мадриде. Во Франции за сутки умер 541 человек — это данные только по больницам. Новых заражений выявлено без малого 4000. Эти показатели примерно вдвое ниже, чем неделю назад. Замедляется и рост числа госпитализаций в палаты интенсивной терапии. Режим самоизоляции здесь объявлен до следующей среды. Власти уже дали понять, что он будет продлён несмотря на улучшение ситуации.

В Австрии, где за сутки умерли 30 человек, надеются на следующей неделе открыть небольшие магазины и торговые центры. Как ожидается, через две недели работу возобновят парикмахерские, однако посещать их придётся в масках.

В Чехии — 11 смертей за сутки — открываются магазины стройматериалов, велосипедов и других спорттоваров.

Сложной остаётся ситуация в Великобритании: здесь число погибших превысило 7000 человек и продолжает быстро расти — на 938 за минувший день. Надежд на скорое снятие общенациональной самоизоляции здесь нет.