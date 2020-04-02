Уровень безработицы в США бьет рекорды

На фоне пандемии коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах безработными только за прошлую неделю стали более 6,6 млн. американцев. С учетом этих данных, как в четверг сообщило министерство труда, общее число заявок на пособие по безработице за последние три недели превысило 10 миллионов.

В конце марта президент Трамп подписал закон, предусматривающий реализацию Программы защиты выплаты заработной платы в размере 349 миллиардов долларов. Необходимая помощь будет предоставлена миллионам малых предпринимателей, которые смогут поддержать свой бизнес и занятость своих сотрудников. Но это не сильно успокаивает рядовых граждан.

Сара, Атланта: "Я понятия не имею, что мы будем делать с арендной платой в следующем месяце, и как оплачивать счет за электричество".

Джейд: "После того, как моя мама потеряла работу, мы больше всего боимся, что нас выселят из квартиры и мы станем бездомными".

В условиях карантина или самоизоляции в настоящее время находятся 80% американцев. Экономисты опасаются, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, к лету без постоянной работы окажутся от 20 до 45 миллионов граждан.