Минздрав Греции обещает защитить мигрантов от коронавируса

Коронавирусная пандемия не обошла стороной лагеря для беженцев в Греции. Два центра размещения нелегальных мигрантов на материке Ритсона и Малакаса закрыты на двухнедельный карантин после того, как там были выявлены случаи COVID-19.

О том, как власти Греции борются с распространением пандемии среди мигрантов, в интервью Euronews рассказал министр здравоохранения Василис Кикилиас:

«Наша система здравоохранения заботится о людях, заболевших COVID-19, следуя всем необходимым протоколам. Министерство по делам миграции делает все возможное, чтобы обеспечивать выполнение всех мер на должном уровне, защищая также иммигрантов и беженцев. Мы делаем это достойно, делаем всё, что в наших силах, доказываем всему миру, что Греция, будучи маленькой страной, способна противостоять двойному кризису. Греция делает всё чётко и правильно, так, что это может послужить примером остальному миру, как мне кажется».

Особый режим введён во всех лагерях для мигрантов в Греции. Речь идёт, в частности, об ограничении прохода за пределы территории, создании зон изоляции и организации медицинских кабинетов.