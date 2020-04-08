104-летняя итальянка перенесла COVID-19 и поправилась

Событие, которое во время пандемии не может не внушать надежды и оптимизма.

104-летняя Ада Дзанусси, у которой был COVID-19, поправилась. Врачи празднуют победу, они смогли вырвать синьору Аду из лап смерти.

Рассказывает врач-терапевт Карла Фурно Маркезе: "Она лежала в постели, она была на внутривенном питании, поскольку она не ела и не пила, мы, в общем, делали все, что могли, что было в наших силах, но больших ожиданий у нас не было. Она была пассивна, ни на что не реагировала. Но на 8-ой день она проснулась и оживилась, и попросила поесть...и мы поняли, что она начинает выздоравливает. Это, конечно, невероятно радует, это как награда для всех нас, для коллег, что мы смогли выходить синьору Аду".

Ада Дзанусси: "Я верила, что поправлюсь, я надеялась, это давало мне силы. Когда все закончится, карантин снимут, я бы очень хотела прогуляться, увидеть солнышко, погреться на нем, я очень этого жду. И потом ко мне придут правнуки и праправнуки, я хочу с ними еще поиграть".