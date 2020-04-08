Еврогруппа снова пытается найти выход из кризиса

Министры финансов стран Еврозоны в четверг должны снова попытаться согласовать общую экономическую программу выхода из кризиса, вызванного коронавирусной пандемией. Прошлое заседание еврогруппы, посвящённое этому вопросу, продлилось 14 часов и завершилось ничем. Наибольшие разногласия возникли при обсуждении фонда, для формирования которого предполагается выпуск общеевропейских бондов.

Евробонды или ничего — такую позицию заняло итальянское правительство, не желая торговаться с Европой. Проблема общеевропейских бондов, против которых выступает ряд северных страны, грозит подорвать доверие в проект единой Европы не только со стороны тех итальянцев, которые традиционно выступали против членства в ЕС, но даже у тех, кто выступал с позиций еврооптимистов.

Как сообщает Financial Times, Нидерланды настаивают на строгих условиях выдачи средств из антикризисного фонда. Министр финансов Германии Олаф Шольц призывает найти решение, которое устроит все страны Еврозоны, и не усложнять ситуацию:

«Я думаю, совершенно ясно, что восстановление Европы — это грандиозная задача, которую нам надо решать вместе. И, как все знают, я думаю, это абсолютно реально сделать в тех рамках, которые у нас уже есть».

На борьбу с кризисом страны Еврозоны могут направить полтриллиона евро. Предполагается, что эти средства пойдут, в том числе, на финансирование частичной занятости, а также на программы Европейского стабилизационного механизма и Европейского инвестиционного банка.