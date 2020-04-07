Еврогруппа ищет пути предотвращения спада из-за пандемии

На стол переговоров Еврогруппы о том, как сдержать рецессию, поступило много предложений. Некоторые наверняка вызовут раскол среди министров финансов.

Идея выпуска евробондов уже была отвергнута Нидерландами. Вместо выпуска этих облигаций, распределявших по еврозоне финансовое бремя, Франция выступила с инициативой учредить "Европейский фонд солидарности Covid".

Он не предусматривает обобществления долгов, накопленных в разном количестве государствами-членами, ни в прошлом, ни в будущем.

"Это подготовка выхода из кризиса и восстановления со стратегическим и масштабным инвестиционным планом», - сказал французский либеральный евродепутат Валери Айе.

Германия отдаёт предпочтение использованию Европейского стабилизационного механизма, который имеет кредитный потенциал в размере 400 млрд евро.

Но это с порога отмела Италия, заявив, что немцы снова хотят затягивания поясов, как это случилось с греками.

Больше консенсуса существует по поводу брюссельской программы SURE против роста безработицы и за поощрение краткосрочной занятости. Страны-члены склоняются к тому, чтобы гарантировать выделение на неё 100 млрд евро.

Наконец, Европейский инвестиционный банк готов мобилизовать 25 млрд евро на смягчение ущерба средним и малым компаниям.

Испанский социалист предупреждает, что все эти инструменты потребуют слишком крупных заимствований:

«Когда все это закончится, у некоторых стран будет очень высокий государственный долг, - говорит Йонас Фернандес. - Он не позволит им справиться с инвестиционными усилиями, которые потребуются для восстановления европейской экономики»

Министры финансов не хотя повторить ошибки последнего видео-саммита ЕС, который закончился жёстким обменом обвинениям между странами Севера и Юга.