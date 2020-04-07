Поиски вакцины от коронавируса: кто победит в "Гонке лекарств"?

Обнаруженный в конце прошлого года в Китае коронавирус спровоцировал кризис, который называют самым серьёзным после окончания Второй мировой войны. Во всём мире подтверждены более миллиона случаев заражения, свыше 50 тыс. инфицированных умерли. Борьба с вирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром, стала приоритетом для специалистов во многих странах мира. Одно из средств против пандемии — это вакцина.

Вакцина за год

Разработка вакцины обычно занимает долгие годы. Специалисты говорят, что этот процесс может растянуться на 10-15 лет. Но уже в случае с лихорадкой Эбола удалось значительно ускорить работу. Тогда прививки появились уже через несколько лет. Глава Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США Стивен Хан в одном из своих заявлений отмечал, что разработка вакцины от нового кронавируса должна занять 12 месяцев — это срок, к которому ведомство рассчитывает признать хотя бы один из препаратов эффективным.

В середине марта американка Дженнифер Халлер стала первым в мире человеком, который получил экспериментальную прививку от COVID-19. В данном случае речь идёт о разработке биотехнологической компании Moderna. Теперь волонтёров, которые участвуют экспериментах, стало больше. Они помогают специалистам уточнить, какую иммунную реакцию вызывает тот или иной препарат и сможет ли это помешать распространению коронавируса.

«Гонка лекарств»

По данным Всемирной организации здравоохранения, существует уже несколько десятков разработок, которые могут привести к созданию вакцины от COVID-19. Существует около сотни проектов, посвящённых этой проблеме, но лишь малая их часть дошла до клинических испытаний. Неудивительно, что одновременно специалисты экспериментируют с разными подходами к борьбе с вирусом.

Один из них — использование вакцины для повреждения генетического материала коронавируса. Суть этого метода объясняет научный руководитель французского Национального института здоровья и медицинских исследований Мари-Поль Кьени:

«В коронавирусе есть молекула, РНК, которая содержит всю его генетическую информацию. Эта РНК может быть синтезирована в больших количествах в лаборатории, — и этот подход используют для создания вакцины в проектах, которое проводят клинические испытания. Другие вакцины основаны на ДНК этого или других вирусов, которые были ослаблены: они не ведут к заболеваниям, но содержат генетическую информацию коронавируса, вызывающего COVID».

В Германии компания CureVac обратилась к другому подходу. Её специалисты используют для создания вакцины так называемую «информационную молекулу» мРНК. Предполагается, что препарат будет готов к клиническим испытаниям в июне. «Мы используем мРНК, чтобы передать организму инструкцию для производства собственной вакцины. То есть мы лишь даём телу информацию. Это совершенно новый подход в медицине», — объясняет представитель CureVac Торстен Шуллер.

Curevac оказалась в центре внимания, когда немецкие СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп, якобы, предложил миллиард долларов этой компании, чтобы она разрабатывала вакцину исключительно для Соединённых Штатов. Шуллера это опроверг:

«Мы никогда не получали никаких предложений от Белого дома или других учреждений США о покупке нашей компании, о резервировании больших объёмов вакцины для США. Наша задача — разработка вакцины для всех людей по всему миру. В конце концов политики, занимающиеся здравоохранением, должны будут решить, как раздавать эту вакцину».

Ещё один поворот в этой истории — решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении CureVac 80 млн. евро для финансированиях исследований, связанных с коронавирусом.

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Лекарство от COVID-19

Пока мир ждёт вакцины, медицинская помощь может потребоваться миллионам заболевших COVID-19. Исследователи и врачи испытывают разные комбинации существующих препаратов для облегчения состояния инфицированных и замедления развития болезни, но пока лекарства нет.

В Марселе на юге Франции люди с симптомами COVID-19 выстраиваются в очередь в университетскую клинику, которая проводит тестирование на наличие коронавируса в организме, а случае обнаружения инфекции предлагает пройти курс лечения.

В Марселе работает микробиолог Дидье Рауль — это он убедил политиков, в том числе президента США, что для лечения COVID-19 можно использовать дешёвый и простой в производстве препарат от малярии гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиками.

Были сообщения об успехе первых испытаний этого курса лечения во Франции. Но специалисты предупреждают, что в некоторых случаях это лекарство может представлять смертельную опасность для пациентов.

Я знаю, что во Франции и других странах много обсуждают заявления некоторых исследователей, которые утверждают, что это лекарство работает, что оно спасёт мир. К сожалению, пока что доказательства эффективности лечения с использованием гидрохлорохина либо малоубедительны, либо отсутствуют. Мари-Поль Кьени научный руководитель французского Национального института здоровья и медицинских исследований

Смесь препаратов, которую предлагает Дидье Рауль, используют для лечения пациентов с COVID-19 в целом ряде стран. В Италии этот подход лёг в основу курса лечения больных в миланской больнице Сан-Раффаэле. Замдиректора медучреждения Фабио Чичери рассказал в интервью Euronews, что это не противоречит рекомендациям правительства, Итальянское медицинское агентство AIFA распространило инструкцию по использованию таких препаратов для лечения COVID-19. Впрочем, каждая больница сама решает, как относится к этим лекарствам.

Кто допустил пандемию

Для многих пандемия, как выясняется, не стала неожиданностью. Об угрозе крупной эпидемии говорят уже долгие годы. Среди предвестников «глобальной катастрофы» медицинского характера был сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс. В 2015 он говорил так:

_«Если в ближайшие десятилетия что-либо и убьет более 10 млн. человек, то это, скорее всего, будет вирус, а не война. Не ракеты, а микробы. Мы вложили огромные деньги в ядерные средства сдерживания, но очень мало тратим на систему, которая призвана бороться с эпидемиями. Мы не готовы к следующей эпидемии».

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Кадр из видео Ted Talks 2015

Билл Гейтс выступал с такой речью уже после двух крупных коронавирусных эпидемий — атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Но этого оказалось недостаточно, чтобы привлечь внимание мировой общественности, — сетует профессор Университета Амстердама Стюарт Блюм:

«Можно было бы предположить, что они серьёзно подготовились, — то есть все страны в последние десять лет занимались подготовкой сценариев борьбы с эпидемией. Но они до сих пор бегают по кругу, пытаясь понять, что делать».

Глава кафедры здравоохранения Университета Аликанте Ильдефонсо Эрнандес-Агуадо винит во всём экономические неурядицы, с которым столкнулась страна, и то, как государство в итоге решало возникшие проблемы:

«Раньше регулярно проходили учения для подготовки к подобным событиям. Но это всё было приостановлено из-за сокращения расходов в послекризисные годы. Потребовалось урезать бюджет и деньги сэкономили в тех сферах, который, как казалось тогда, не были критически значимыми. То, что происходит сейчас, можно было предвидеть. Но политики пошли другим путём».

Сейчас спасение жизни хотя бы одного тяжёлого пациента с COVID-19 становится большом праздником. Когда появится лекарство и вакцина, пандемия уйдёт в историю. Но сможет ли человечество извлечь из произошедшего урок?