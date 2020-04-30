Вашингтон объявил об успешных испытаниях американского лекарства от COVID-19

Президент США Дональд Трамп потребовал как можно скорее одобрить применение для лечения COVID-19 нового американского препарата Remdesivir. Ранее появлялись противоречивые научные публикации об эффективности этого средства в борьбе с коронавирусом, но первые клинические испытания Национальных институтов здравоохранения США подтвердили, что оно ускоряет выздоровление.

Хотя ускорение на 31% не похоже на 100-процентную победу, это очень важное подтверждение эффективности подхода, свидетельство, что лекарство может блокировать этот вирус. Энтони Фаучи директор Национального института инфекционных заболеваний США

Компания Gilead разрабатывала препарат Remdesivir для лечения лихорадки Эбола и других вирусных заболеваний. Согласно данным о первых испытаниях, большинство тяжёлых пациентов с COVID-19, принимавших это средство, были выписаны за две недели. Эффективность и безопасность препарата ещё не подтверждены.

Испытания потенциальных лекарств от COVID-19 проходят в разных странах мира. В Великобритании Оксфордский университет привлёк тысячи пациентов к исследованию эффективности различных комбинаций препаратов против малярии и ВИЧ в борьбе с коронавирусом. Похожее исследование, но уже на международном уровне проводит Всемирная организация здравоохранения.

Во Франции проходят испытания комбинаций с использованием известных средств от малярии и артрита, которые, по мнению некоторых специалистов, способствуют выздоровлению пациентов.

Российское министерство здравоохранения в своих рекомендациях упоминает целую серию лекарственных средств, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом. Впрочем, тут же подчёркивается, что пока нельзя однозначно говорить об их эффективности или неэффективности.