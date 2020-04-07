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В Испании число жертв COVID-19 выросло на 743 человека - власти

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 Euronews
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В Испании число жертв COVID-19 выросло на 743 человека - власти
Авторское право  Emilio Morenatti/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В иберийском королевстве вновь выросло число жертв, составив за сутки 743 человека.

Всего в Испании количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет свыше 140 с половиной тысяч пациентов, в палатах интенсивной терапии и реанимации находятся свыше 7 тысяч больных (7 069), общее число умерших приближается к 14 тысячам (13 798), свыше 43 тысяч пациентов (43 208 пациентов) поправились.

Как отмечается, хотя цифры выявленных за сутки заболевших и умерших и выше показателей, сообщавшиеся накануне, они все равно очевидно ниже максимальных показателей по Испании, которые фиксировались еще несколько дней назад.

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