В Испании число жертв COVID-19 выросло на 743 человека - власти

В иберийском королевстве вновь выросло число жертв, составив за сутки 743 человека.

Всего в Испании количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет свыше 140 с половиной тысяч пациентов, в палатах интенсивной терапии и реанимации находятся свыше 7 тысяч больных (7 069), общее число умерших приближается к 14 тысячам (13 798), свыше 43 тысяч пациентов (43 208 пациентов) поправились.

Как отмечается, хотя цифры выявленных за сутки заболевших и умерших и выше показателей, сообщавшиеся накануне, они все равно очевидно ниже максимальных показателей по Испании, которые фиксировались еще несколько дней назад.