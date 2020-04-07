Кардинал Пелл оправдан по делу о педофилии

Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за педофилию, и освободил его из-под стражи. В постановлении указывается, что все предыдущие решения по этому делу должны быть отменены, а вместо обвинительного приговора должен быть вынесен оправдательный.

Судьи пришли к выводу, что вина 78-летнего священнослужителя не была бесспорно доказана. В декабре 2018 года суд присяжных признал Пелла, который был архиепископом Мельбурна и Сиднея, а также служил в Ватикане, виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними в 1990-х годах. После оглашения вердикта его отстранили от занимаемой должности.