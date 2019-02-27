Кардинала Пелла отправили за решётку

Австралийский Кардинал Джордж Пелл, которого признали виновным в педофилии, заключён под стражу до вынесения приговора.

Его оглашение намечено на 13 марта. В тюрьму 77-летний священнослужитель отправился прямиком из зала суда в Мельбурне после очередных слушаний по его делу.

Адвокаты Пелла готовятся обжаловать приговор. Если суд удовлетворит апелляцию, дело будет отправлено на повторное рассмотрение.

"Я считаю это судебное разбирательство справедливым. Но решения, которые будут приняты в ходе начавшегося апелляционного процесса, тоже должны учитываться. Я бы сказал так: данный судебный процесс был справедливым, как и опротестование вердикта тем, кто считает себя невиновным", - сказал Питер Коменсоли, архиепископ Мельбурна.

За сексуальные преступления, совершенные Пеллом в отношении двух детей в середине 90-х, кардиналу грозит до 50 лет тюрьмы.

Бывший архиепископ Мельбурна и Сиднея, главный казначей Ватикана советник Папы Римского снят решением самого понтифика со всех занимаемых должностей.