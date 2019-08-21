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Австралия

Кардинал Пелл остаётся за решёткой

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 Ольга Кепински 
Кардинал Пелл остаётся за решёткой
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Суд австралийского штата Виктория отклонил апелляцию бывшего казначея Ватикана кардинала Джорджа Пелла, осуждённого за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

В декабре прошлого года он был признан виновным в сексуальном насилии над двумя 13-летними мальчиками в 1990-х годах.

После оглашения вердикта присяжных в марте этого года Святой престол заявил о том, что Пелл отстранен от занимаемой должности.

Решение суда приветствовала не только группа поддержки истцов, одного из которых уже нет в живых, но и правозащитники.

Прекрасный день для пострадавших, для жертв. Все это говорит о том, что правосудие свершится, независимо от твоего высокого положения, возраста или профессии
Крисси Фостер
правозащитница

Адвокаты 78-летнего кардинала намерены подать апелляцию в Верховный суд Австралии. Прошение об условно-досрочном освобождении он сможет подать через три года.

Первые обвинения против Пелла появились еще в 2002 году. Его подозревали в сексуальных домогательствах к 12-летнему мальчику в католическом молодёжном лагере в 1961 году, когда будущий австралийский кардинал был семинаристом.

Но тогда церковь отказалась рассматривать жалобу из-за отсутствия подтверждающих доказательств.