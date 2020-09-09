В Кабуле совершено покушение на вице-президента Афганистана

Минимум 10 человек погибли и 15 получили ранения при покушении на вице-президента Афганистана Амруллу Салеха.

Взрыв произошел на пути следования кортежа чиновника по одной из торговых улиц Кабула. Сам вице-президент серьезно не пострадал, отделавшись ожогами руки и лица. Ответственность за инцидент пока никто не взял. Талибан свою причастность отрицает.

По сообщениям афганских СМИ, покушение совершено через несколько дней после того, как Салех попытался вернуться к обсуждению с Пакистаном вопроса о "линии Дюранда" — неразмеченной части афганско-пакистанской границы длиной более чем в 2 тыс. км.

Покушение произошло в день запланированного объявления президента США Дональда Трампа о дальнейшем выводе войск из Афганистана.