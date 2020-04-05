Особый путь Швеции: не запрещать, а рекомендовать

В подавляющем большинстве европейских стран, в связи с распространением коронавирусной инфекции, действуют строгие карантинные меры. Но Швеция пошла другим путем: не запрещать, а давать рекомендации.

Власти советуют гражданам соблюдать социальное дистанцирование и призывают не проводить собрания численностью более 50 человек. Бары, кафе и рестораны работают. Открыты образовательные учреждения. Но ВУЗам и старшим классам школ было предложено перейти на дистанционное обучение. Многие шведы работают из дома. Эпидемиологи здесь утверждают, что страна пытается поддерживать число случаев заболевания на самом низком возможном уровне разумными мерами. Главное - ответственность каждого отдельного гражданина.

На улицах Стокгольма многолюдно. Жители столицы наслаждаются весенним солнцем.

За время пандемии в Швеции скончался 401 человек. Коронавирусом заражены 6830. Общее число инфицированных в действительности может быть больше: тесты делают лишь тем, кто попал в больницу.