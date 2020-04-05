COVID-19 застал трудовых мигрантов врасплох

На фоне эпидемии COVID-19 власти Польши ввели жесткий контроль за перемещением граждан. Границы закрыты, а вместе с ними вокзалы и аэропорты, достать билеты невозможно. Это означает, что не только въехать в Польшу, но и покинуть ее - крайне затруднительно.

Заложниками ситуации оказались трудовые мигранты. В основном это граждане соседних государств, как Украина, Беларусь. В их числе Ирина. Ей 27 лет, до недавнего времени она работала в Варшаве официанткой в ресторане. Но теперь он закрыт.

"Я ходила на работу и даже не думала, что в один прекрасный день все закроется, а я останусь без заработка. В такой ситуации оказались многие", - говорит девушка.

На момент начала эпидемии в Польше насчитывалось около 2 миллионов трудовых мигрантов. Главным образом в сфере обслуживания, и именно эта сфера пострадала больше всего. Многие мигранты, оставшись без средств к существованию, просто не могут вернуться домой.

К посольству Грузии каждый день приходят люди в надежде получить помощь. С началом эпидемии международные полеты были ограничены, авиарейсы из Варшавы в Тбилиси - отменены. Кто успел улететь, тем повезло. Несколько сотен человек были отправлены в Грузию специальными рейсами, организованными посольством в Варшаве. Другим же приходится стоять в очереди, чтобы заполнить бланк на получение места в общежитии.

Польша - это восточная граница Европейского союза. Сегодня на этой границе скопились тысячи людей из разных стран. По прогнозам властей, пик эпидемии в Польше еще только впереди и наступит в середине или конце апреля. Поэтому когда будет отменен режим карантина, никто не знает.