Елизавета II обратится к подданным

Королева Великобритании Елизавета II записала редкое обращение к нации, которое будет показано по телевидению в воскресенье вечером. В обычное время королева выступает с телеобращением к британцам каждое Рождество, но в связи с эпидемией коронавирусной инфекции она решила попросить своих подданных проявить, по ее словам, "свойственные для страны" выдержку и решимость. Цитаты из выступления монарха накануне опубликовала британские СМИ.

Елизавета II обращалась к нации в 1991 году во время войны в Персидском заливе, перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году, а также в 2002 году после смерти королевы-матери.

В этом месяце Её Величеству исполнится 94 года. Две недели назад из-за вспышки коронавируса вместе с супругом — 98-летним принцем Филипом — она переехала из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке.

Телеобращение записывалось при соблюдении всех возможных мер предосторожности. В одном помещении с королевой разрешили быть лишь одетому в защитный костюм оператору.

Ранее коронавирусом заразился принц Уэльский Чарльз, у него наблюдались легкие симптомы заболевания и он провел неделю в самоизоляцию.