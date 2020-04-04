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Франция

Нападение с ножом на юге Франции, погибли люди

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 Кнарик Хачатрян
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Нападение с ножом на юге Франции, погибли люди
Авторское право  AP
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Два человека убиты и ещё семеро ранены в субботу во Франции в результате нападения у пекарни в городе Роман-сюр-Изере на юге страны. Нападавший - вооружённый ножом мужчина - задержан.

По его словам, он суданец 1987 года рождения. Полиция проверяет достоверность этих данных, так как никаких документов у задержанного нет.

Дело передано в ведение уголовного отдела префектуры. Терактом нападение пока не называется.

По данным врачей, один из раненых находится в критическом состоянии, еще несколько - в серьёзном.

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