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Германия

Германия: нападение на полицейских

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  Анна Добровская 
Германия: нападение на полицейских
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AP video
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В Германии полицейские застрелили человека, который бросился на них с ножом. ЧП произошло возле полицейского участка в городе Гельзенкирхен на западе страны.

Мужчина ударил патрульную машину палкой, и, выкрикивая фразу "Аллах Акбар", попытался напасть на стражей порядка. Несколько раз полицейские просили его остановиться, но злоумышленник проигнорировал замечания. После неповиновения один из полицейских выстрелил и убил его.

Погибшим оказался 37-летний гражданин Турции, проживающий в Германии. Он был неоднократно судим за насильственные преступления. Сейчас в отношении злоумышленника проводится посмертная психиатрическая экспертиза, а в его доме - обыск.

Мотивы нападавшего не ясны. По данным немецких СМИ, преступление было совершено на фоне психического расстройства, но и версию террористической атаки следствие тоже пока не отвергает.

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