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Франция

Кровавое нападение под Парижем

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  Вероника Доваль 
Кровавое нападение под Парижем
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AP
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Один человек погиб, двое получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины в парке одного из пригородов Парижа. Инцидент произошел около 14 часов по местному времени в городе Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) у юго-восточной границы французской столицы. Один из посетителей парка увидел человека с ножом и вызвал полицию. До прибытия стражей правопорядка злоумышленник напал на нескольких случайных прохожих и успел ранить не менее трех человек в парке и поблизости от него, у торгового центра, куда он сразу же направился, пытаясь скрыться бегством от полиции. Один из раненых впоследствии скончался.

Лор Бекко, прокурор: "На данный момент нам известно, что во время своего кровавого нападения подозреваемый пытался наброситься и на других людей, которым удалось от него увернуться. Но, к сожалению, он настиг, как я уже говорила, трех человек, один из которых умер".

Преследовавшие злоумышленника полицейские ликвидировали его как минимум тремя выстрелами - они опасались, что на его теле мог быть закреплен пояс со взрывчаткой. Прибывшие на место инцидента саперы не подтвердили эту информацию. Сведения о нападавшем пока не сообщаются. Нет и данных о его мотивах.

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