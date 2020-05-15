Европейские художники выставляются в Дубае

_ "Братья Конноры" ( The Connor brothers) и Папарацци - в списке крупнейших представителей современного европейского искусства, и сегодня они впервые осваивают арт-пространство Дубая. Эпидемия ковида изменила но не расстроила их планы.

_

... Папарацци, известный мастер стрит-арта, готовит свою первую выставку на Ближнем Востоке. Художник родом из Грузии, живет на Кипре, для него выход на художественную площадку Дубая - возможность встретиться с энергичной и полной энтузиазма аудиторией.

"Это - прекрасная возможность показать мою работу здесь, провести в Дубае яркое шоу, - комментирует мастер. - Мне так это нравится! Такой контраст с Афинами и Кипром, здесь все иначе. Я работаю в технике нового мурализма, но с сохранением элементов граффити. Я никогда не перестанут творить для улицы, именно там твой голос слышнее всего".

Когда-то считавшийся вандализмом, стрит- арт сегодня занимает почетное место в ведущих мировых собраниях. Галереи и музеи в условиях пандемии коронавируса ищут новые способы взаимодействия с художниками и посетителями. Некоторые музеи временно закрылись, но активно представлены в сети, некоторые пускают ограниченное число посетителей по записи.

Джаспер Хоуп, генеральный директор группы Proscenium Arts, отмечает: "Люди сегодня не хотят покидать свои дома, но и перестать наслаждаться искусством они тоже не хотят! Им важно видеть, что творческий процесс не прекратился, что новое создается и сегодня".

Авеню Альсеркаль - самый популярный художественный район Дубая,. Здесь планировали открыть свою первую на Ближнем Востоке выставку участники британского арт-дуэта "Братья Конноры". Эпидемия нарушила планы, но не отменила их: экспозицию решили развернуть в онлайн - пространстве.

"Мы выставлялись по всему миру, кроме Ближнего Востока, - рассказывает участник дуэта Майк Снелл. - Путешествуя, понимаешь, что у каждого места - свои требования, очень многое зависит от уклада, культуры сообщества. Наши работы в разных уголках мира воспринимаются по-разному. Наблюдать за реакциями зрителей интересно, получаешь свежий взгляд и свежую интерпретацию. Мы очень рады выставляться в Дубае, жаль,что не можем сами туда поехать".

"Будем надеяться, что это - лишь очередная временная черная полоса, что в итоге она приведет чему-то позитивному, немного сумасшедшему", - мнение Джеймса Голдинга, второго участница дуэта.

Могут ли виртуальные выставки сравниться с физическим посещением галереи?

"Я думаю, в этом плане изобразительное искусство можно сравнить с музыкой: нам ведь хочется физически присутствовать на концерте! То же самое и для экспозиций, - считает Джаспер Хоуп. - Но если это невозможно, надо искать другой формат. Мы с опорой на новые технологии организуем выставки в Сети. Это дает надежду на то, что скоро мы лично встретимся с нашим зрителем, что все это временно".