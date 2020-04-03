"Может стать плохо в любой момент": что переживает больной COVID-19?

Белорус Виктор вместе с другом в начале марта ездил на концерт в Берлин. 10 марта он вернулся в Минск. Через несколько дней его другу стало плохо, у него обнаружили коронавирус. Виктора тут же увезли в больницу:

"Меня сразу забрали как контакт первого уровня, потому что я с ним общался. Когда привезли, на утро сделали мазок, и через полтора дня у меня обнаружили вирус. Как мы могли заразиться? Мы ездили на концерт. Там было полторы тысячи человек".

Все тесты Виктора на коронавирус дали положительный результат, но первые симптомы у него появились только через 13 дней.

В один момент у меня поднялась температура до 38, и было подозрение на пневмонию. Был редкий кашель, заложенность носа без насморка, пропало обоняние Виктор заболевший COVID-19

По словам Виктора, если бы не тест, он бы не узнал, что инфицирован: вел бы обычную жизнь и мог бы заразить многих других.

Фото Виктора

Сейчас молодой человек чувствует себя уже намного лучше. Но, чтобы выписаться из больницы, ему нужно сдать два отрицательных теста.

"Я бы не стал прямо паниковать насчет вируса, но и не стал бы, смотря на меня, думать, что это может пройти в довольно легкой форме. Пневмония может начаться в любой момент очень быстро. Поэтому не просто так я лежу в больнице. Может стать плохо в любой момент".

Фото Виктора

"Здесь нет вирусов никаких"

Республика Беларусь — одна из немногих стран, где нет карантина, но петицию на платформе change.org с призывом ввести его подписали уже 130 тысяч белорусов. По официальным данным, в РБ около 300 заразившихся, но авторы петиции убеждены, что больных намного больше, только им ставят диагноз "пневмония".

Президент республики Александр Лукашенко недавно заявил, что лучший способ противостоять коронавирусу — заниматься спортом и бывать на свежем воздухе.

"Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают, и я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лёд, холодильник этот... Антивирусное лекарство самое настоящее", — заявил недавно во время хоккейного матча Александр Лукашенко.