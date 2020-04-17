Компенсации: дорого, но необходимо

Меры по компенсации вынужденной безработицы дорого обходятся европейским странам, но в Париже и Риме считают их абсолютно необходимыми.

Французской правительство подчёркивает, что стремится всеми силами избегать массовых увольнений, выплачивая компенсации компаниям и бо́льшую часть зарплат сотрудникам, которые вынуждены оставаться дома.

Брюно ле Мэр, министр финансов Франции:

"Цена этих мер чрезвычайно высока, поскольку сейчас в режиме технической безработицы находятся почти 9 миллионов человек. Но я уверен, что эти траты, превышающие 20 миллиардов евро, — это инвестиция, вклад в восстановление, ведь именно техническая безработица позволит нам возобновить деятельность как можно быстрее".

В Италии, одной из самых пострадавших стран мира, очень рассчитывает на скоординированную помощь всего Евросоюза, тем более что на этой неделе в Еврокомиссии подчеркнули огромную важность совместной борьбы с последствиями пандемии.

Винченцо Амендола, министр по европейским делам Италии:

"Существует фонд восстановления, это новый финансовый инструмент, который может стать общим для всех 27 стран ЕС. Вместе с Еврокомиссией, вместе с Евроцентробанком мы сможем координировать не только борьбу с коронавирусом, но и восстановление экономики".

Один из самых тяжёлых ударов по французской экономике — резкое сокращение рынка пассажирских автомобилей. В марте новых машин было зарегистрировано вдвое меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В Италии ситуация ещё хуже. По данным СМИ, на фоне карантина треть всех итальянцев 21 миллион человек — испытывают существенные финансовые трудности, а три миллиона не имеют сейчас вообще никаких средств к существованию.