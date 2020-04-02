Куда сходить в карантин

Жительница Санкт-Петербурга Валерия Ходунова cобралась посетить бар, но она не выходит на улицу, а устраивается поудобнее за столом у себя дома. В онлайн-баре в режиме видеоконференции Валерия встречается с друзьями и знакомится с новыми людьми, которые, как и она, соблюдают карантин.

"Хочется проявить свою гражданскую позицию, и всё же сидеть дома, - говорит она. - _Но при этом хочется и видеться с друзьями, а он-лайн бар - это та история, когда вы все можете пить и знакомиться друг с другом" _

Посетители "заходят" в этот бар со всего света. Шутят, обмениваются новостями, обсуждают разные темы, но одна из них неизбежна - нынешняя пандемия коронавируса.

"Девочка из Милана рассказала, как они там поют песни. (...) Ребята из Амстердама рассказывали, как в кафе-шопах были огромные очереди, потому что все хотели скупить травку и сидеть дома", - говорит Валерия.

Мозг проекта - петербургская компания Shishki, которая решила отреагировать на разворачивающуюся пандемию новой услугой.То, что изначально казалось шуткой, быстро превратилось в популярную платформу, к которой присоединились и реальные бары.

Сайт называется "Бар", на его домашней странице расположились яркие неоновые вывески, а фоном служит барная стойка. СЕО и креативный Shishki Михаил Шишкин рассказывает:

_"Изначально вообще всё это задумывалось именно как международный проект. (...) Хотелось, чтобы вынужденное это закрытие не превратилось и в закрытие в головах". _

Атмосфера бара поддерживается присутствием настоящего бармена с другой стороны экрана. Его задача развлекать гостей и поддерживать живой разговор.

"Пару минут разговаривали о Достоевском. (...) С парнем из Мюнхена все говорили о баварских колбасках", - сказал бармен Евгений Бурый.

За первые две недели работы веб-сайт онлайн-бара посетили 200 000 человек из 125 стран, включая Польшу, Испанию, Италию, Германию, было даже несколько посетителей из Африки.

Многие считают, что формат может остаться после карантина и стать совершенно новой моделью поведения в Интернете и социальных сетях.

"Эта модель онлайн-встреч, мне кажется, всегда останется - в конце-концов, приключения никто не отменял", - считает хозяйка бара "Бородабар" Валерия Петрова.

В рамках проекта планируется запуск комедийных шоу, концертов, лекций и других мероприятий, типичных для традиционных баров. Инициатива, продиктованная ситуацией, развивается.