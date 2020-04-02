С днём рождения, Бруно! Военные врачи поздравили пациента

Итальянские военные врачи, сотрудники полевого госпиталя в Пьяченце, испекли торт и спели песню для одного из своих пациентов: Бруно отметил в палате 62-летие. Он был явно растроган и заявил, что не любит отмечать день рождения, но об этом празднике он будет рассказывать детям и внукам. Тортом он поделился со всеми медработниками и соседями по палате.

Бруно лежит в отделении для тех, у кого COVID-19 протекает в сравнительно лёгкой форме. Эти симптомы обычно проходят за 2-3 недели. Однако врачи пока не могут с уверенностью сказать, оставляет ли болезнь долгосрочные последствия для здоровья излечившихся.