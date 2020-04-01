Заразившихся COVID-19 скоро будет миллион

Число заболевших COVID-19 по всему миру уже в ближайшие дни может достичь миллиона человек: такие данные приводят специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

"Я очень глубоко обеспокоен стремительным ростом распространения инфекции в глобальном масштабе. Число смертей за минувшую неделю увеличилось более чем вдвое. В ближайшие несколько дней мы достигнем миллиона подтверждённых случаев и 50 тысяч умерших".

По мнению экспертов Организации, предотвратить дальнейшее ухудшение могут лишь высокоорганизованные действия не только властей, но и всех граждан:

Майкл Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям:

"Очень-очень важно, чтобы все страны отнеслись к этому серьёзно, подготовили свои системы здравоохранения, укрепили архитектуру охраны здоровья граждан, привлечь население, просветить население, не оставлять никого за бортом. Этот совет мы даём всем странам".

По данным на среду, в мире уже более 920 тысяч известных и подтверждённых случаев заболевания. Более 46 тысяч жителей планеты стали жертвами COVID-19. При этом более 190 тысяч человек излечились от вызываемой коронарвирусом болезни.