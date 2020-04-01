COVID-19 и маски: в поисках истины

Первой была Чехия... Власти этой страны обязали граждан носить текстильные повязки (если нет медицинских масок или респираторов). Жителям Австрии предписали ходить в магазин в масках с шестого апреля. В Германии подобное требование пока предъявили только обитателям города Йена. К вопросу, касающемуся ношения масок в общественных местах, в каждой европейской стране свой подход.

"Имеет смысл защищать друг друга", - говорит австрийский стоматолог Майкл Селлнер . "И это - самая важная мера для сдерживания вируса ".

Эксперты Всемирной организации здравоохранения говорили, что медицинские маски должны носить только люди с симптомами COVID-19 и те, кто за ними ухаживает.

В немецком Институте имени Роберта Коха, занимающимся изучением инфекционных болезней, считают иначе. Даже сделанные дома повязки, закрывающие рот и нос, помогут защитить других людей.

Лотар Вилер, президент института имени Роберта Коха: "Маски, закрывающие нос и рот важны для защиты окружающих. Если человек инфицирован, маска препятствует попаданию в воздух вирусных частиц, когда носитель чихает или кашляет".

Даже больницы испытывают дефицит средств индивидуальной защиты. Но поскольку пандемия продолжается, ряд экспертов в области здравоохранения считают, что власти должны изменить подход к вопросу ношения масок.

"У нас не хватает масок" - парирует премьер-министр земли Бавария. "Поэтому бессмысленно говорить об обязательном их ношении, с начала их надо получить".

Исполнительный директор ВОЗ по программе чрезвычайных ситуаций Майкл Райан заявил: "Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какие-либо потенциальные преимущества". По его словам, люди могут подвергаться дополнительному риску, неправильно надевая или снимая маску.