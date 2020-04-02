Власти иберийского королевства сообщили, что общее количество летальных исходов от заражения коронавирусом превысило 10 тысяч.
Случаев заражения с начала эпидемии зафиксировано свыше 110 тысяч.
В испанском минздраве также подчеркнули, что почти 27 тысяч пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели.
Самым зараженным регионом по-прежнему остается Мадрид и его предместья.
На улицах испанской столицы развернуты полевые госпитали, а крытый каток власти города реквизировали, чтобы там оборудовать морг.