Срочная новость
This content is not available in your region

Испания

Срочная новость

Число умерших от COVID-19 в Испании за сутки выросло на 950 человек - власти

Комментарии
 Euronews
Число умерших от COVID-19 в Испании за сутки выросло на 950 человек - власти
Размер текста Aa Aa

Власти иберийского королевства сообщили, что общее количество летальных исходов от заражения коронавирусом превысило 10 тысяч.

Случаев заражения с начала эпидемии зафиксировано свыше 110 тысяч.

В испанском минздраве также подчеркнули, что почти 27 тысяч пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели.

Самым зараженным регионом по-прежнему остается Мадрид и его предместья.

На улицах испанской столицы развернуты полевые госпитали, а крытый каток власти города реквизировали, чтобы там оборудовать морг.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.