Власти иберийского королевства сообщили, что общее количество летальных исходов от заражения коронавирусом превысило 10 тысяч.

Случаев заражения с начала эпидемии зафиксировано свыше 110 тысяч.

В испанском минздраве также подчеркнули, что почти 27 тысяч пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели.

Самым зараженным регионом по-прежнему остается Мадрид и его предместья.

На улицах испанской столицы развернуты полевые госпитали, а крытый каток власти города реквизировали, чтобы там оборудовать морг.