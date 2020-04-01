Такси в карантин

Для тех, чей заработок зависел напрямую от переполненности городских улиц, настали нелёгкие времена.

"В это время обычно было бы многолюдно, а теперь вот что творится. Это ужасно. - говорит парижский таксист Мурад Садми. - Это не просто спад, всё настолько спокойно, что уже вызывает беспокойство. Обычно здесь было очень много народу".

В Европе, где почти повсеместно введён жёсткий карантин, работников, очутившихся в таком положении, очень много. Парижские таксисты не хотят задумываться о том, что каждый день карантина они теряют много денег, но французская Федерация водителей такси уже подсчитала: потери составляют около 80% обычного дохода. Две трети водителей решили приостановить свою деятельность; остальные вносят свой вклад в борьбу с пандемией.

"Мы ждем часами, чтобы хоть что-то заработать, - говорит таксист Хаким. - Но мы также здесь и для того, чтобы помочь врачам и медсёстрам, которым нужно быстро добраться до работы".

В столице Португалии Лиссабоне таксисты также пытаются заработать на жизнь. Так как туристов здесь давно уже нет, а местные жители находятся в самоизоляции, водителям, если повезёт, удаётся едва покрыть свои расходы.

Фернанду Монтейру 43 года, он работает таксистом в Лиссабоне уже 10 лет. Раньше Фернанду зарабатывал в неделю несколько сотен евро, а теперь и половины былой суммы не набирается.

"Я сказал свои детям, что буду продолжать ездить, чтобы хоть что-то заработать, и что всё это только ради них. В такие времена в первую очередь думаешь о детях, ни о чём другом", - говорит он.

Фернанду проводит за рулём весь день, едет по родному городу, который никогда не предполагал увидеть таким.

"Очень грустно всё это наблюдать, видеть в каком стрессе находятся люди: они хотят доехать побыстрее до места назначения, чтобы не видеть города-призрака, по которому мы проезжаем", - рассказывает Фернанду.

Но водители верят, что если все будут продолжать по возможности делать своё дело, то жизнь скорее вернётся на круги своя после после того, как карантин закончится.

"Мы всё преодолеем вместе, всё будет хорошо", - написано на плакате.