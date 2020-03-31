Фараоны советуют соблюдать карантин

Египетские власти призвали на помощь фараонов: на пирамидах высветились гигантские надписи, призывающие граждан оставаться дома.

"Оставайтесь в безопасности, оставайтесь в жилище, и спасибо за то, что помогаете сберечь жизни" - призывает египтян и иностранцев официальный Каир. Эти монументы античности закрыты для посетителей пока до 15 апреля, как скоро запрет отменят, неизвестно.

По состоянию на 31-ое марта в Египте зарегистрированы свыше 600 инфицированных и несколько десятков смертельных исходов заболевания COVID-19.