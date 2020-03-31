Волонтёры пытаются помочь бездомным и одиноким

"Люди с нами меньше общаются, держатся на расстоянии... Мало кто теперь подаст милостыню",- говорит Таофик. Ему 42 года, и последние двенадцать лет он живёт без дома. Для таких людей, как он, жизнь на улице, без средств к существованию - особенно тяжёлое ипытание во время эпидемии.

Бездомные люди - одна из главных групп риска во Франции и других странах, охваченных COVID-19. Помочь им пытаются Французский Красный Крест и другие гуманитарные организации.

Корреспондентка Euronews Анелиз Боржес на день присоединилась к бригаде Красного Креста, раздающей еду бездомным людям и проводящей их медосмотр.

"Они находятся в отчаянной ситуации, им очень нелегко",- говорит волонтёр Максим. "Наша помощь не так велика, но это лучше, чем ничего".

Большинство из тех, с кем нам удалось поговорить, знают об эпидемии и осознают, насколько велик риск заболеть.

Жан-Кристоф Комб, генеральный директор Французского Красного Креста, объясняет: "Нельзя допустить превращения санитарного кризиса в гуманитарный. Поэтому Красный Крест работает на всех фронтах. Мы мобилизовали волонтёров и социальных работников по всей территории Франции".

Некоторые из 60 тысяч волонтёров Красного Креста работают на телефонах горячей линии.

"Сюда звонят со всей Франции - кому-то нужно доставить еду или лекарства, кому-то - просто поговорить",- показывает корреспондентка Euronews Анелиз Боржес. "За первую неделю работы горячая линия приняла более 31 тысячи звонков".

"Есть те, у кого нет родных, нет соседей, люди, беззащитные перед эпидемией в силу возраста или хронических болезней...",- говорит замдиректора по волонтёрской работе Французского Красного Креста Симон Каэн. "Нам было ясно, что необходимо вмешаться и помочь тем, кто совершенно изолирован от окружающих".

Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер.

"Я думаю, что ни больницы, ни спасательные силы в одиночку не справятся с кризисом такого масштаба",- считает Жан-Кристоф Комб. "Только с мобилизацией всех слоёв общества, граждан, коммерческих и общественных организаций, мы сможем это преодолеть".

Как заключают наши собеседники, коронавирус стал для многих стран мира не только испытанием системы здравоохранения, но и экзаменом на общественную солидарность.