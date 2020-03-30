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Италия: за сутки от Covid-19 умерли 812 человек, отмечено рекордно низкое число заражений - 1648

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 Euronews
Италия: за сутки от Covid-19 умерли 812 человек, отмечено рекордно низкое число заражений - 1648
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Число умерших от последствий коронавируса в Италии за сутки составило 812 человек, превысив 11 тысяч с начала эпидемии. Общее число заразившихся - более 100 тысяч человек, сообщили в понедельник в Департаменте гражданской защиты.

При этом за последние сутки зарегистрировано рекордно низкое число новых случаев заражения - 1648, а также рекордно высокое число излечившихся за сутки - 1 590 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 101 739 человек.

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