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Индия

Власти Индии эвакуируют сотни тысяч граждан, заблокированных в столице из-за карантина

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 Андрей Позняков
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Власти Индии эвакуируют сотни тысяч граждан, заблокированных в столице из-за карантина
Авторское право  AP Photo/Altaf Qadri
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Власти Индии проводят масштабную эвакуация внутренних трудовых мигрантов, которые оказались заблокированы в столице из-за общенациональных карантинных мер. Сотни тысяч людей собрались у автостанций в пригородах Нью-Дели. Чтобы вывезти их в регионы власти привлекли как государственные службы, так и частные автобусные компании. Предполагается, что эта операция займёт несколько дней.

С 23 марта в Индии введён запрет на выезд из крупных городов. Перемещаться между регионами можно только по специальным разрешениям. В стране зафиксированы около тысячи случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии, по официальным данным, стали 25 человек..

Тем временем в ЮАР, выявлено более 1100 случаев COVID-19, начался общенациональный карантин, в рамках которого выходить можно лишь на работу, за едой и лекарствами. Почти сразу из Йоханнесбурга стали поступать жалобы на жёсткие действия полиции при проведении проверок. В субботу силовики разогнали несколько сот человек, которые толпились у входа в крупный супермаркет в ожидании своей очереди. Сообщается, что полиция применяла спецсредства, в том числе резиновые пули.

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