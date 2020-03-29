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Франция

Во Франции от коронавируса умер бывший министр и соратник Саркози

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 Андрей Позняков
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Во Франции от коронавируса умер бывший министр и соратник Саркози
Авторское право  Bertrand GUAY / AFP
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Одной из жертв коронавируса во Франции стал известный политик, бывший министр и один из ближайших соратников экс-президента Николя Саркози Патрик Деведжян. Он умер в возрасте 75 лет в ночь на воскресенье.

Ещё в четверг Деведжян сообщил, что его госпитализировали с коронавирусом. «Я устал, но состояние стабильное», — писал председатель совета департамента О-де-Сен, благодаря врачей и отмечая, что возвращается к работе.

Со словами соболезнования в связи со смертью Деведжяна выступили представители разных политических сил Франции. Бывший президент Николя Саркози отметил, что Деведжян был политиком, который действовал с чувством, размахом и не изменяя своим убеждениям.

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