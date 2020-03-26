Текстильные предприятия Франции перешли на выпуск масок

Специальный выпуск "Планеты бизнеса" посвящен тому, как предприятия ЕС выживают во время эпидемии коронавируса. Более 99 % европейских компаний - это средние и малые предприятия, и 100% из них так или иначе пострадали от пандемии коронавируса. Как в этой непростой ситуации руководство компаний заботится о своих сотрудниках и на какую помощь правительств своих стран может рассчитывать?

С самого начала пандемии многие предприятия в Европе были вынуждены полностью прекратить свою деятельность. Другие смогли приспособиться и изменить производство. Пример тому - компания "Ткацкие технологии из Шарльё", расположенная во французском департаменте Луара. Раньше она выпускала женскую одежду, но как только стало известно об острой нехватке масок, перешла на их выпуск. Совладелец компании Антуан Сен Пьер ответил на вопросы Euronews.

Серж Ромби, Euronews: - Вам удалось начать выпуск масок на удивление быстро!

Антуан Сен Пьер, совладелец компании: - Мы дали задание Отделу разработки новой продукции: как перестроить наше оборудование на выпуск масок и поставить процесс на промышленные рельсы. Очень скоро нам удалось наладить круглосуточное производство и выпускать по 100 тысяч масок в сутки. Через неделю мы уже выпускали 170 тысяч масок в сутки. То есть за считанные дни мы смогли полностью перестроить производство и начать выпуск масок, о которых раньше не имели ни малейшего представления! Это доказывает креативность и быстроту реакции французской текстильной промышленности.

Серж Ромби, Euronews: - Важно уточнить, что вы не колеблясь поделились производственными секретами с другими французскими производителями текстиля, которые сегодня выпускают маски по вашей технологии. Расскажите нам о своей новой продукции.

Антуан Сен Пьер, совладелец компании: - Мы снабдили нашу маску резинками, чтобы надевать на уши. Сама маска состоит из трёх слоев ткани, по краям вшиты тонкие эластичные нити, чтобы она оптимально закрывала лицо. Мы прекрасно понимаем, что наша маска - ответ на дефицит медицинских масок и альтернатива самодельным. Речь, естественно, не идет о том, чтобы заменить лицензированные хирургические маски.

Серж Ромби, Euronews: - И куда вы поставляете свои маски?

Антуан Сен Пьер, совладелец компании: - Если честно, то к нам обращаются со всей Франции. Но мы поставляем нашу продукцию прежде всего в больницы, в том числе крупные университетские центры, дома престарелых, в частные медицинские кабинеты.

Серж Ромби, Euronews: - Что пожелать вам и вашим сотрудникам напоследок? Мужества?

Антуан Сен Пьер, совладелец компании: - Пожелаем друг другу солидарности и человечности. Нашим сотрудникам, которые круглосуточно производят маски, сейчас очень нужна поддержка и любые проявления солидарности.