Нелегальные мигранты на Лесбосе в условиях пандемии

Несмотря на коронавирусную пандемию, поток нелегальных мигрантов, желающих попасть в Европу, не прекращается. Однако условия их приёма изменились. На греческом острове Лесбос последние группы переселенцев теперь сами обустраивают лагерь для временного размещения: страна живёт в условиях карантинных мер. Прибывшие недавно мигранты из Афганистана говорят, что их предупредили о 14-дневном карантине. Они жалуются на отсутствие перчаток и масок.

Лагеря для мигрантов на Лесбосе переполнены. В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев называют негуманными условия содержания людей и обращают внимание на важность медицинского контроля и помощи в условиях пандемии. Местные власти заявляют, что никто из прибывающих после 1 марта переселенцев по новым правилам не может получить статус беженца: нарушителям миграционного законодательства грозят арест и депортация.