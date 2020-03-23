Коронавирус угрожает мигрантам и беженцам

Распространение по Европе коронавируса представляет опасность для беженцев и мигрантов. Многие из них живут скученно, в антисанитарных условиях.

На греческом острове Лесбос одного случая заражения человека оказалось достаточно, чтобы вызвать беспокойство по поводу переполненного лагеря Мория. Правозащитные организации указывают на то, что его обитатели не будут иметь полного доступа к медицинским службам.

Еврокомиссар по внутренним делам предпреждает, что там возможна инфекционная вспышка:

"Будет очень трудная ситуация, если вирус попадет в Морию или любые другие переполненные центры приема и регистрации на греческих островах, - сказала Улва Юханссон. - Вот почему прямо сейчас нужно принять много мер. Но пока в лагерях нет обнаруженного вируса".

Еврокомиссар добавила, чтобы , в последнее время количество прибывающих мигрантов сократилось. По её словам, кризис с Covid-19 не должен использоваться как повод останавливать процедуры предоставления убежища.

"Люди, прибывающие к границам Евросоюза, по-прежнему имеют право ходатайствовать о предоставлении убежища и не могут быть отосланы без рассмотрения их заявки, - сказал профессор брюссельского Института европейских исследований Филипп де Брюкер. - Это не означает, что ничего не может быть сделано в отношении защиты здоровья: люди, нуждающиеся в убежище, могут быть проверены на предмет того, болеют они или нет, и, если болеют, то могут быть применены такие меры, как карантин, или даже содержание под стражей и ограничение передвижения внутри страны”.

Но пандемия уже сильно сказалась на лицах, желающих остаться в ЕС. Им не позволяют находиться в больших группах, с ними ограничивают контакты представители иммиграционных властей. Еврокомиссар продолжает:

"Многие государства-члены ЕС принимают решение о том, что собеседования с просителями убежища не следует проводить в данное время, поскольку что мы хотим ограничить социальное взаимодействие. Неизбежны задержки в процессах оформления документов на убежище, но что поделать, если государства-члены принимают меры для борьбы с риском распространением вируса".

Европарламент призвал принять срочные меры к тому, чтобы не допустить гуманитарного бедствия на греческих островах. Депутаты призывают эвакуировать обитатей лагерей в более просторные и безопасные места в других странах.