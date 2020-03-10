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Брюссельское бюро

Миграция - головная боль Брюсселя

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 Андрей Бекетов
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Миграция - головная боль Брюсселя
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Предыдущая Еврокомиссия оставила после себя нерешённый кризис с беженцами. В 2016 году их временно согласилась принимать за немалые деньги Турция. Но пару недель назад тысячи нелегалов направились с её территории в Грецию.

“Когда я начала 100 дней назад, в повестке дня было много разных вопросов и много сложных тем. Но соглашение ЕС с Турцией не подвергалось сомнению, - сказала новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. -Во всех своих выступлениях я говорила, что миграция останется с нами, миграция никуда не денется. И нам нужно найти устойчивые решения".

Турция утверждает, что Евросоюз во время не платит ей обещанных денег. В этот понедельник в Брюссель приезжал турецкий президент, чтобы потребовать ещё большего за помощь в регулировании миграции.

Вице-председатель Европарламента не доволен этой сделкой:

"Много болтовни без результатов, - сказал Димитриос Пападимулис. - До сих пор не разработана европейская политика убежища, нет реальной солидарности с Грецией, зато есть поддержка Эрдогану, который стал суподрядчиком ЕС в отношении кризиса с беженцами".

Еврокомиссия пытается улучшить ситуацию с Африке, чтобы их жители меньше стремились в ЕС, распределять по его странам малолетних мигрантов, забирая их из Греции. Увеличены ассигнования из общего бюджета на пограмничное агентство "Фронтекс".

"Любой, кто сомневался, нужны ли нам 10 тысяч дополнительных пограничников, убедились в последние несколько дней, что нужны, - сказала мальтийский евродепутат Роберта Метсола. - Для сохранения целостности шенгенского пространства нам необходимо обеспечить защиту наших внешних рубежей. Это может сделать с помощью стран-членов Frontex. Агентство и впредь будет заслуживать дополнительного внимания, финансирования и ресурсов".

В ответ на такие призывы и критику в Брюсселе готовится новый Европейский миграционный пакт. Он будет представлен на обсуждению странами-членами ЕС после пасхальных каникул.

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