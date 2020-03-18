Франция задействовала военную авиацию для борьбы с коронавирусом

Французская армия вступила в бой с коронавирусом. Военнослужащие прошли специальную подготовку и обучение тому, как перевозить заболевших и оказывать им медицинскую помощь.

#COVID19france Au plus près des Français : ✈ évacuation sanitaire de 6 patients en état grave, à bord de l’A330 MRTT “Morphée”. Décollage de Mulhouse, direction les hôpitaux de Toulon et Marseille. #COVID19frpic.twitter.com/vUdy5brxiM — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) March 18, 2020

Транспортный военный самолёт А330 превращён в мобильный госпиталь и оборудован всем необходимым, в том числе и реанимационными блоками. В среду первые шестеро пациентов были доставлены из переполненной больницы Мюлуза в военный госпиталь Тулона.

#COVID19france Au plus près des Français : ✈ à bord du MRTT « Morphée », avant son décollage de la base aérienne @125_base d’Istres, ce matin, pour Bâle-Mulhouse. Évacuation sanitaire de 6 patients vers Marseille et Toulon. #COVID19frpic.twitter.com/H3QLhLg9jX — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) March 18, 2020

При отделении неотложной помощи университетской больницы Бордо развёрнут палаточный медпункт.

"Дело в том, что мы хотим избежать распространения коронавируса в отделении неотложной помощи, потому что у нас есть пациенты, у которых нет подозрений на COVID-19. Они доставляются по другим причинам, и нужно во что бы то ни стало избежать их заражения, отделить от заболевших", - говорит медработник Фредерик Герен.

Со вторника во Франции введены чрезвычайные меры про противодействию распространению коронавируса, в том числе и тотальный домашний карантин. За выход на улицу без уважительных причин и соответствующих документов налагается штраф. 100 тысяч полицейских и жандармов по всей стране следят за соблюдением положений правительственного указа.

"В первый день мы пока больше информируем и учим людей, как соблюдать предписания. Но тех, кто сознательно совершает нарушения или попадается повторно, мы штрафуем на месте", - поясняет начальник жандармерии Сен-Мало Эммануэль Обри.

Во вторник штраф составля 38 евро, в среду уже 135. Эта сумма может вырасти до 375 евро, если она не будет уплачена в течение 45 дней. За целый день среды были выписаны 4095 таких штрафов, заявил вечером глава МИД Кристоф Кастанер.