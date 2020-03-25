COVID-19: кошелек или жизнь?

В Италии - почти 70 тысяч инфицированных коронавирусом, а число тех, кто скончался от COVID-19 приближается к 7 тысячам.

Количество летальных исходов на Аппенинах, таким образом, более чем двукратно перекрыло показатели Китая (3 281) в самый разгар эпидемии.

За 24 часа накануне было зарегистрировано свыше 740 смертей.

Во вторник вечером премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что штрафы за нарушение карантина вновь повышаются более чем на порядок.

Для всех тех, кто нарушает введенные правительством ограничения, последует соответствующие тяжести содеянного санкции - штраф размером 3 000 евро вместо существующего сегодня наказания в размере 400 евро Джузеппе Конте премьер-министр Италии

В Испании также сложнейшая ситуация, и принимаются жесткие меры в отношении тех, кто пытается обойти действующие ограничения. Не менее тысячи жителей иберийского королевства были отправлены под арест за пренебрежение правилами карантина.

Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела в отношении сотрудников мадридского дома престарелых, которые, опасаясь заражения коронавирусом, бросили постояльцев на произвол судьбы. Тела умерших стариков были обнаружены армейскими подразделениями, которые проводили дезинфекционные мероприятия.

Во Франции ученые и медики рекомендовали властям продлить карантин минимум на шесть недель, начиная с даты объявления об изоляции, таким образом, скорее всего, улицы Парижа и других городов страны будут пустовать в лучшем случае до конца апреля.

Было также объявлено, что количество заболевших COVID-19 перевалило за 22 тысячи, умерли - по официальным данным - 1 100 человек.

В Британии правительство обратилось к вышедшим на пенсию медикам помочь системе здравоохранения и вновь приступить к работе.

На призыв откликнулись не менее 12 тысяч человек. В столице Соединенного Королевства один из крупнейших конференц-центров срочно переоборудуется в полевой госпиталь, в настоящий момент в Британии COVID-19 заболели свыше 8 тысяч человек и зарегистрированы более 400 летальных исходов.