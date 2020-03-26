В очереди к гуманитарному коридору через Венгрию

Спустя почти две недели после того, как власти Венгрии ужесточили карантинные меры, у контрольно-пропускных пунктов на границе каждый день собираются тысячи автомобилей. Люди ждут открытия ночных гуманитарных коридоров, чтобы вернуться на родину.

Чаще всего это болгары и румыны: с наступлением пандемии многие из них потеряли работу в других странах Европы и теперь пытаются попасть домой. «Я еду из Германии в Румынию, а дорога забита, как вы видите. Мы выехали этим утром в 9 часов, а сейчас уже 10 вечера», — рассказал один из водителей.

Большегрузный транспорт пропускают через венгерскую границу круглые сутки, но всё равно очередь грузовиков растягивается более чем на 15 км. — это свыше 6 часов ожидания. По словам корреспондента Euronews Золтана Шипошедя, водители из Болгарии и Румынии проходят регистрацию: записывают их имена и номера, а затем им наклеивают на лобовое стекло знаки.

Специальные отметки помогают полиции проводить проверки и отслеживать передвижение иностранцев, ведь они должны покинуть Венгрию как можно скорее. Ещё им выдают карту и если они отклонятся от заданного маршрута или не воспользуются указанной заправочной станцией, их оштрафуют.

В очереди у границы стоят и граждане Венгрии. Их ожидает медицинский контроль — если водители или пассажиры посещали наиболее пострадавшие от коронавируса страны или у них обнаружат симптомы заболевания — их ждёт карантин. Как это происходит, рассказал один из прошедших проверку:

«Врач осмотрел меня, измерил температуру и спросил, нет ли у меня жалоб на жар, кашель и тому подобное. Затем он назначил мне двухнедельный карантин. Мне дали эту красную наклейку, которую я должен приклеить на дверь квартиры. И я не смогу выходить из дома 14 дней».

По официальным данным, красные наклейки на австро-венгерской границе получили уже более пяти тысяч человек. За выход на улицу им грозят штрафы. Тем не менее, полиция рапортовала уже о десятках нарушителей карантинного режима.