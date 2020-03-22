Коронавирус: меры противодействия в Европе

Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 16 тысяч. При этом 35% инфицированных — люди младше 65 лет. За время эпидемии скончались 674 человека. Между тем с начала карантина на нарушение ограничений оштрафованы свыше 90 тысяч жителей страны.

В воскресенье сенат Франции утвердил законопроект о введении режима чрезвычайного положения и ужесточения наказания за несоблюдение действующих мер.

В регионе Гранд-Эст, ставшем одним из очагов распространения инфекции, больницы не справляются с наплывом пациентов. На вертолете из Мюлуза двое больных были доставлены в немецкий Фрайбург.

В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло почти 25 тысяч, 93 человека умерли. Кабинет министров страны и правительства федеральных земель решили ужесточить меры по борьбе с распространением инфекции: в частности, в течении ближайших двух недель запретить собираться больше чем по двое.

Тем временем минздрав Бельгии заявляет, что кризис в стране может продлиться порядка 8 недель. Здесь общее количество зараженных превысило 3400, из них 75 скончались.