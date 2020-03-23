Есть ли в России эпидемия коронавируса?

В России по официальным данным выявлено уже больше 400 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на заявления президента Владимира Путина о том, что “ситуация находится под контролем”, в СМИ появились сообщения, что Кремль задумался об ужесточении карантинных мер.

В то время, как наиболее затронутые вирусом европейские страны, такие как Италия и Франция, решили пойти по китайскому сценарию и закрыли своих жителей дома, россияне продолжают пользоваться общественным транспортом и свободно передвигаться по улицам. Паника становится более очевидной в столичных магазинах. Продуктовые ритейлеры и сервисы доставки еды сообщают о росте спроса на товары, включая продукты длительного хранения.

“Как мы можем не верить господину Путину? Конечно, верим! Но, в то же время, мы купим салфеточки антибактериальные и масочки”, - сказала корреспонденту Euronews бывшая работница полиции 43-летняя москвичка Елена Суворова на выходе из “Ашана” в одном из пригородных районов.

“Мы купили продукты дополнительно. Возможно, действительно придется посидеть дома, не выходить на улицу, - сообщил сотрудник метрополитена Александр Якушев. - Вот, в принципе, и все. А так, никакой паники, все нормально”.

"Коронавирус выдают за пневмонию"

Некоторые эксперты и критики властей считают, что Россия замалчивает реальный масштаб эпидемии. По словам председателя профсоюза “Альянс врачей” Анастасии Васильевой, власти скрывают случаи заболевания коронавирусом, выдавая их за "пневмонию или тяжелые респираторные инфекции", сообщает “Агентство Франс-Пресс”.

По данным Росстата, случаи заболевания пневмонией в январе 2020 года в Москве выросли на 37% по сравнению с годом ранее. Однако, медико-санитарные службы настаивают на снижении числа пациентов с "внебольничной пневмонией" на 8% и 7% за январь и февраль соответственно.

Еще одна причина сомневаться в официальных цифрах - тесты, проводимые в России на наличие коронавируса. По информации Роспотребнадзора, в стране было взято больше 100 тысяч проб, но эксперты утверждают, что российские тесты гораздо менее чувствительны, чем западные аналоги.

В пятницу Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России разработал экспресс-тест на новый вирус. Руководитель центра Вероника Скворцова срообщила, что новые тесты позволят выявить наличие инфекции "менее, чем за 90 минут, обеспечив высокую чувствительность тестов".

"На следующей неделе планируется представить тест-систему на государственную регистрацию. Готовится производственная площадка для ее выпуска", - сказала она.

“Благодаря оперативным мерам, принятым заранее - и на региональном уровне, и на федеральном - уже в первые недели развития эпидемии в мире, нам удалось сдержать массовое, хочу подчеркнуть — именно массовое проникновение и распространение болезни в России”, - сообщил Владимир Путин 17 марта на встрече с членами правительства.

Для “борьбы психологической эпидемией и фейками” государство создало информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. “Есть два совершенно разных информационных посыла, - объясняет политолог Иван Преображенский. - Один власть посылает профессиональному экспертному сообществу и активной части общества. А другой до сих пор посылает пассивной части общества, которую пытается уговорить не нервничать, не волноваться и не делать никаких резких движений”.

По мнению эксперта, причина сдерживания паники - предстоящее 22 апреля голосование по поправкам к конституции. “Фактически начавшаяся эпидемия превращает голосование в процедуру, которую невозможно провести, - подчеркнул он. - Голосования просто может не быть. Второй вариант - это резкий рост протестных настроений на фоне того, что государство не готово принимать страхи народа, не готово на них адекватно реагировать и не может решить проблемы, которые сейчас стоят перед страной в одиночку”.

"Ситуация изменится в ближайшее время"

Вспышка коронавирусной инфекции, которую ВОЗ объявила пандемией, оказала влияние не только на российскую политику, но и на экономику страны. Замедление роста экономики Китая, волнения на мировых рынках и падение цен на нефть сильно ударили по российской валюте и вынудили правительство принять ряд экстренных мер.

19 марта международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста экономики России в 2020 вдвое. Если в декабре прошлого года эксперты прогнозировали рост ВВП страны на 2%, то теперь прогноз снижен до 1%.

По мнению Преображенского, именно сложная экономическая ситуация может заставить Кремль прибегнуть к более жестким мерам в борьбе с коронавирусом. “Скорее всего, в ближайшее время ситуация изменится. Можно прогнозировать, что власти призовут сплотиться, затянуть пояса, собраться вокруг национального лидера Владимира Путина и бороться вместе с угрозой, когда станет уже невозможно скрывать реальное серьезное влияние пандемии на российскую экономику”, - добавил он.